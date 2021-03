Sequestrati 6 kg di droga fra cocaina, hashish e marijuana: due arresti a Pescara e Montesilvano [FOTO]

Erano finiti nel mirino degli agenti della sezione narcotici della squadra mobile di Pescara da tempo, ma lunedì pomeriggio durante uno scambio di stupefacenti sono stati fermati e arrestati. In manette sono finiti un 38enne nato nel Milanese e residente a Montesilvano e un 25enne di Pescara.

L'incontro è avvenuto in una stradina di Montesilvano, dove il 25enne ha ricevuto un pacchetto ma quando stava tornando a casa gli agenti lo hanno fermato e perquisito, scoprendo che conteneva un etto di cocaina.

Gli altri agenti hanno seguito il 38enne eseguendo una perquisizione domiciliare con l'unità cinofila, scoprendo un altro chilo di cocaina e cinque chili fra marijuana e hashish oltre a materiale per il confezionamento. Entrambi sono stati arrestati ed il più giovane è stato denunciato per avere con sè un manganello telescopico in acciaio. Il 25enne è ai domiciliari, il 38enne è finito in carcere.