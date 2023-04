Record di arresti per una neomamma finita in carcere anche a Pescara: 25 in 12 anni e ora chiede di uscire per allattare il figlio

Ha 25 anni ed è stata arrestata ben 25 volte negli ultimi 12 anni con uno di questi che sarebbe avvenuto anche a Pescara. Protagonista dell'incredibile storia riportata su Today è una ragazza rom che in carcere ci è appena tornata in quanto ritenuta la responsabile di un tentato furto in un'abitazione di Milano, in zona San Siro che avrebbe cercato di mettere a segno con due complici rispettivamente di 20 e 21 anni. Dietro le sbarre però potrebbe rimanerci davvero poco: ha già chiesto di poter essere messa ai domiciliari nel proprio campo nomadi per poter allattare suo figlio appena nato.

Le tre sono state colte in flagranza di reato dai carabinieri: per lei e una delle presunte complici si sono aperte le porte del carcere di San Vittore anche in ragione del fatto che sulla 25enne pendeva un provvedimento definitivo di condanna a 7 anni e 6 mesi.

Inserito il nome nei sistemi si è quindi fatta l'incredibile scoperta: il primo arresto risale al 2011 a Piacenza, ma da quel punto in poi ne ha collezionati ben 25 in diverse città italiane Pescara inclusa. Nel 2013 in manette ci era finita per un altro tentato furto: quello nella casa di un parroco ad Oristano.