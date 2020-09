Arrestati dalla polizia i responsabili della rapina in strada avvenuta in via Lago di Capestrano

La polizia di Pescara, con la squadra volante, ha arrestato ieri pomeriggio A.A.M. 23enne spagnolo e T.R.34enne tunisino, in quanto responsabili della rapina in strada avvenuta lo scorso 9 settembre in via Lago di Capestrano. Entrambi senza fissa dimora e noti alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, avevano aggredito un passante e gli avevano portato via lo smartphone ed il portasigarette in metallo, minacciandolo con un coltello.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima gli agenti si sono subito messi alla ricerca dei responsabili individuando in un canneto T.R. poi riconosciuto dall'uomo rapinato. Le ulteriori indagini, grazie ad identificazione con individuazione fotografica, hanno poi portato ad A.A.M. Entrambi sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso ed arrestati con custodia cautelare in carcere ed ora si trovano nella casa circondariale di Vasto.