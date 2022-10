Pedopornografia online, tre arresti per una chat in cui reperire materiali con minorenni: indagini anche in Abruzzo

L'ersecuzione di 12 decreti di perquisizione e la denuncia di altrettante persone, di cui quattro minorenni, e tre persone arrestate.

Questo il bilancio di una complessa operazione di contrasto alla pedopornografia online conclusa dalla polizia postale di Torino in questo mese di ottobre.

Come riferisce TorinoToday, i denunciati sono ritenuti responsabili di detenzione e diffusione di contenuti realizzati mediante sfruttamento di ragazzini under-18.

L'indagine ha interessato tutto il territorio nazionale e in particolare Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto. Tre persone sono state arrestate in Campania, Calabria e Lombardia. Migliaia i file posti sotto sequestro. Gli agenti hanno lavorato sotto copertura, infiltrandosi su una piattaforma di messaggistica che garantisce ampio anonimato agli utenti. Sono entrati in contatto con gli utenti che, apertamente, sulla chat di gruppo, dichiaravano di possedere o pubblicavano materiale pedopornografico, proponendo di scambiarlo con altri internauti. Al fine di identificare gli utenti del gruppo, dopo averne acquisito la fiducia, sono risaliti alle tracce informatiche che hanno consentito l’individuazione dei partecipanti e, in particolare, dell’amministratore di un canale in cui, pagando 25 euro, poteva essere reperito il materiale pedopornografico. All'uomo, arrestato in Calabria, sono state sequestrate carte e portafogli elettronici, oltre a numerosi supporti informatici.