"Staffetta" per trasportare la droga nelle auto: sequestrati 13,5 di marijuana, arrestati due pescaresi [FOTO]

Due pescaresi sono stati arrestati dalla squadra mobile in quanto sorpresi in possesso di una grossa partita di droga, circa 13,5 kg di marijuana. In manette sono finiti ieri 3 dicembre M.S., 27 anni e F.F., 48 anni entrambi noti alle forze dell'ordine per reati legati al mondo degli stupefacenti.

La sezione antidroga della mobile, aveva notato nei giorni scorsi che M.S aveva in uso un'autovettura, una Lancia Y, non riconducibile a lui ma intestata ad una società di autonoleggio. Insospettiti sulla possibilità che la nuova vettura potesse essere utilizzata per scopi illeciti, hanno deciso di seguire per qualche giorno il 27enne, fino a quando ieri ha imboccato il casello autostradale di Pescara Nord in direzione Ancona. Dopo pochi chilometri la vettura è stata agganciata da una Citroen C3, guidata da F.F.

Le due vetture uscivano al casello di "Val Vibrata" e qui, percorrendo le strade interne sono state perse di vista dagli agenti, che le hanno però intercettate nuovamente mentre si accingevano a rientrare nel casello autostradale, questa volta in direzione sud con la Lancia Y guidata da Ms a fare da "staffetta" fino all'uscita di Pescara nord. Qui, approfittando della sosta per il pagamento, venivano bloccati dai poliziotti e sottoposti a perquisizione.

Nel bagagliaio della vettura condotta da F.F. erano presenti due grossi pacchi ricoperti dal cellophane, contenenti marijuana (suddivisa in ulteriori involucri), per un peso complessivo di 13,5 chilogrammi. L'uomo aveva con sè anche mille euro in banconote da 50 euro, che gli investigatori ritengono essere il pagamento per il trasporto della droga. Entrambi venivano arrestati.