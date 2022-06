Beccati a comprare 16 kg di droga fra Popoli e Bussi si danno alla fuga e speronano i finanzieri: arrestati

Importante operazione della guardia di finanza della compagnia di Sulmona, che nella giornata odierna ha arrestato quattro persone bloccate dopo un inseguimento. I militari nel corso di attività info-investigative e mirati servizi, tra Popoli e Bussi sul Tirino, al termine di un’attività di pedinamento ed osservazione nei confronti di tre persone residenti a Sulmona, avrebbero sorpreso i sospetti nel momento dell’acquisto dello stupefacente da un soggetto residente a Ferentino in provincia di Frosinone. Una volta intimato l'alt, i tre malviventi si sarebbero liberati del borsone contenente 16,3 kg di hashish e una pistola scacciacani, per poi speronare l'autovettura della guardia di finanza.

A seguito del rocambolesco inseguimento da parte di altre tre pattuglie della Guardia di Finanza, già presenti sul posto e di un’autovettura della locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri di passaggio, i tre venivano bloccati e arrestati. Sequestrati anche altri 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione durante le perquisizioni personali. Per tutti e quattro è scattato l'arresto, tre sono finiti in carcere e uno agli arresti domiciliari.

L’operazione delle fiamme gialle rientra in un più ampio dispositivo di analisi e monitoraggio quotidiano delle aree ritenute a rischio per la coltivazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti che, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, mira a reprimere ogni forma di condotta illecita alla salvaguardia della vita in generale e soprattutto dei più giovani.