Arrestate 16 persone di un gruppo criminale dedito al narcotraffico attivo anche in Abruzzo e a Pescara

Sono complessivamente 16 le persone tratte in arresto nella mattinata odierna, lunedì 26 ottobre, dai carabinieri a Foggia coordinati dalla Dda di Bari nell'ambito dell'inchiesta denominata Araneo.

Si tratta, per gli investigatori, come riferisce l'agenzia Dire, di componenti di un gruppo radicato a Foggia ma operante anche in Abruzzo (a Pescara in particolare) e Molise e specializzato nello spaccio di droga.

Degli arrestati 11 sono ai domiciliari e 5 si trovano in carcere.

Per tutti l'accusa è spaccio di sostanze stupefacenti, perlopiù cocaina, hashish e marijuana. Per i carabinieri il gruppo aveva a propria disposizione armi e munizioni. Le indagini sono incominciate da episodi estorsivi ai danni di un imprenditore foggiano taglieggiato, riferiscono i carabinieri, da alcuni esponenti di spicco della cosiddetta "societa' foggiana". Partendo dalla tentata estorsione, gli investigatori hanno potuto accertare che le persone arrestate oggi facevano "parte di una solida e consolidata associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti". Nello specifico, Bruno grazie a una spartizione delle zone di influenza "era a capo di un sodalizio con base logistica e operativa ubicata a Foggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La gestione del mercato della droga coinvolgeva, oltre Abruzzo e Molise. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 730 grammi di hashish, 4,5 chili di marijuana e 130 grammi di cocaina assieme ad armi, munizioni e 2700 euro in contanti.