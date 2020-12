Nascondevano 140 grammi fra hashish e marijuana in casa: arrestata coppia a Tocco da Casauria

Da giorni erano finiti nel mirino dei carabinieri della compagnia di Popoli, che sospettavano un giro di spaccio nella loro abitazione. Quando la donna, una 35enne è stata fermata per un controllo il suo nervosismo ha portato alla perquisizione domiciliare. In manette sono finiti S.D classe 1991 e G.M classe 1985 di Tocco da Casauria, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, sabato 5 dicembre, dopo aver osservato da giorni un movimento anomalo di persone nella loro abitazione, hanno proceduto al controllo della donna in strada. Subito ha mostrato nervosismo tentando anche di sottarsi al controllo dei documenti ed allontanandosi verso la sua abitazione a poche centinaia di metri. Qui veniva bloccata dove nel frattempo era rientrato il compagno.

In casa è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento, in cucina, di un barattolo con 9 grammi di hashish e in camera un involucro con 130 grammi di marijuana e materiale da taglio, oltre a 1000 euro in banconote di vario taglio. I due sono finit agli arresti domiciliari, e dopo il processo per direttissima sono stati rimessi in libertà.