Ha 32 dosi di cocaina in auto e danneggia veicolo in sosta dopo aver tentato di investire poliziotto, arrestato con il complice

Doppio arresto a Pescara da parte della polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della squadra mobile, dopo un'attività investigativa disposta dal questore Luigi Liguori, hanno arrestato due uomini già noti alle forze dell'ordine.

In particolare, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, nella zona di Porta Nuova il personale della sezione antidroga sarebbe riuscita a cogliere uno degli arrestati nella flagranza della detenzione di 32 dosi di cocaina già confezionate, per un peso di 24,5 grammi, nascoste all’interno dell’automobile.

Inoltre, l’uomo 36enne, nel tentativo di sottrarsi al controllo, avrebbe cercato di investire un poliziotto finendo per danneggiare, durante tale manovra, un veicolo in sosta, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato. Successivamente, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione in cui il soggetto era stato visto entrare poco prima e in cui sarebbe stato trovato il suo complice, un 72enne, tratto in arresto anche per resistenza a pubblico ufficiale, il quale ha dichiarato di detenere il narcotico per conto del più giovane dei due.

All’interno dell’abitazione sarebbero stati rinvenuti complessivamente altri 103,5 grammi di cocaina, materiale da confezionamento e un bilancino eletrronico, oltre agli scarti della precedente preparazione delle dosi rinvenute poco prima. Pertanto, entrambi sono sttai arrestati; il trentaseienne è stato condotto nel casa circondariale di Pescara, mentre il complice è stato posto ai domiciliari.