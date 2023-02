Sei arresti e oltre 9 chili di droga sequestrati, il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine [FOTO-VIDEO]

Controlli su 714 persone (125 con precedenti e 57 di nazionalità straniera) che si sono tradotti in sei arresti, tre denunce e una segnalazione.

Questi i numeri principali dell'operazione "Alto impatto" messa in campo dalle forze dell'ordine tra Pescara e Montesilvano nella giornata di oggi, venerdì 3 febbraio tra le 14 e le 20 e che ha visto l'impiego di oltre cento uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale delle due città.

Gli uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito un controllo straordinario nelle aree delle due città ritenute sensibili allo scopo di lanciare un segnale sia alla criminalità che alla cittadinanza.

Numeri cui si aggiungono il sequestro di 3,7 chili di marijuana, 5,4 chili di hashish e di 5 grammi di cocaina frutto delle 7 perquisizioni effettuate per la ricerca di sostanze stupefacenti, i controlli fatti in undici esercizi commerciali, con 12 sanzioni elevate a bar e sale giochi per violazioni amministrative, e quelli messi in campo nei confronti degli automobilisti con 504 mezzi controllati e 20 sanzioni elevate per violazioni al codice della strada grazie ai 27 posti di controllo attivati.

A Pescara uno degli arresti è stato effettuato a Zanni nei confronti di un uomo che spacciava utilizzando Instagram come canale di contatto, mentre a Montesilvano in manette è finito un uomo di fatto latitante accusato di furto per reati commessi negli anni passati. Sempre a Montesilvano un altro uomo è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Delle tre denunce due sono scattate per evasione dagli arresti domiciliari.

L'operazione, come spiegato, è state decisa e accuratamente preparata nei giorni scorsi a seguito della rapina in villa avvenuta ai danni della famiglia dell'imprenditore della pasta Saturnino De Cecco. Un controllo eccezionale coordinato dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo che si inserisce «in una strategia complessiva che vede le forze dell'ordine presenti ogni giorno del territorio» e finalizzato alla prevenzione della criminalità diffusa. «Pescara», aggiunge, «è una città effervescente e vivace, ma sicura e sotto controllo grazie al lavoro delle forze dell'ordine».