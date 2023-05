Quattro persone arrestate e sei denunciate a Pescara con i controlli straordinari delle forze dell'ordine

Quattro persone arrestate, sei denunciate e 8 segnalate per l'uso di sostanze stupefacenti.

Questo il bilancio dell'attività di controllo straordinario del territorio eseguita dalle forze dell'ordine a Pescara nella giornata di mercoledì 17 maggio.

Complessivamente sono state controllate 394 persone di cui 102 già note alle forze dell'ordine.

Sono stati 151 i veicoli controllati (4 le contravvenzioni elevate per il mancato rispetto del codice della strada) con 14 posti di blocco e 10 gli esercizi pubblici sottoposti a ispezione. Cinque le perquisizioni effettuate con il rinvenimento e sul successivo sequestro di 56 grammi di eroina, 8,1 grammi di cocaina e 19 grammi di hashish. Nello specifico una ragazza di 29 anni, già sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è stata arrestata in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale dopo che sarebbe stata colta nella flagranza della cessione di 0,70 grammi di eroina; arresto in flagranza di reato anche per una donna di 31 anni che sarebbe stata trovata in possesso di 3,5 grammi di cocaina e 3,7 grammi di eroina, finalizzati allo spaccio; anche per un uomo di 40 anni è scattato l'arresto in flagranza dopo che sarebbe stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish, finalizzato allo spaccio; un arresto, in esecuzione di ordine carcerazione emesso dal locale tribunale, di un cittadino di nazionalità romena, di 36 anni, residente a Pescara, che deve espiare la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per reati contro la persona commessi nell’anno 2017.

Inoltre denunciato in stato di libertà un uomo di 18 anni, residente a Pescara; per la cessione di una dose di cocaina; denuncia in stato di libertà per una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; denuncia in stato di libertà di due persone, per violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio; denuncia in stato di libertà di un cittadino extracomunitario per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale; denuncia in stato di libertà di un cittadino extracomunitario per stato di clandestinità (articolo 10 Bis Tui).

Poi 8 persone sono state segnalate per l’uso personale di sostanze stupefacenti; 2 persone (un italiano e un dominicano) sottoposte alla misura alternativa della detenzione domiciliare, in esecuzione delle rispettive ordinanze emesse dal tribunale di sorveglianza dell’ Aquila, una persona rintracciata su segnalazione in banca dati inserita da polizia postale Perugia per notifica atti.

«Importanti risultati raggiunti nell’operazione “alto impatto” condotta nel pomeriggio di ieri come si evince dall’allegato prospetto», dice il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, «grazie al questore Liguori che ha disposto i servizi interforze e ha garantito un brillante coordinamento tecnico operativo dell’intera operazione, al colonnello Barbera, al colonnello Caputo e, per il loro tramite, alle donne e agli uomini della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza per l’attività svolta. Le operazioni al alto impatto continueranno secondo una strategia a più livelli in modo da rafforzare la sicurezza urbana e incrementare la percezione della sicurezza da parte dei cittadini».