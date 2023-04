Blitz dei carabinieri, 20 arresti per associazione per delinquere di stampo mafioso

Blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Pescara nella zona di Villa del Fuoco (via Lago di Capestrano, via Imele e via Tavo) dalle prime luci di giovedì 13 aprile.

In totale sono un centinaio i militari dell'Arma che con l’ausilio del nucleo elicotteri e del nucleo cinofili, stanno dando esecuzione a una ordinanza che dispone l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 20 cittadini di etnia Rom.

A emettere il provvedimento è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di L’Aquila su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, poiché sarebbero gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Notizia in aggiornamento