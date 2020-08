Rintracciato ed arrestato il rapinatore dell'Eurospar evaso dai domiciliari

La polizia di Pescara, con gli agenti della squadra volante, ha rintracciato ed arrestato il 29enne di Francavilla, M.A., responsabile del tentativo di rapina avvenuto il 25 agosto scorso in un supermercato. Il giovane infatti era entrato all'interno dell'Eurospar in piazza Martiri Pennesi, dove ha minacciato la cassiera sostenendo di essere armato di coltello e chiedendo l'incasso. La direttrice però era intervenuta e non solo lo aveva messo in fuga ma lo ha anche inseguito riuscendo a farlo bloccare dalla polizia.

Il 29enne era poi stato sottoposto ai domiciliari dai quali però era evaso e si era reso irreperibile. Ora è stato condotto in carcere a Teramo come disposto dal tribunale di Pescara.