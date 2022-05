Arrestato dalla polizia il responsabile della rapina a mano armata in un locale di via Vespucci

È stato individuato e arrestato il responsabile della rapina a mano armata avvenuta in un locale in via Vespucci lo scorso 19 aprile. La squadra mobile infatti ha dato in esecuzione ieri 4 maggio un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di un 32enne di origini straniere, da molti anni in Italia ed in regola sul territorio nazionale già noto alle forze dell'ordine e destinatario di un foglio di via dal Comune di Pescara. La misura arriva a seguito delle indagini condotte dalla squadra mobile sull'episodio avvenuto all'interno del locale, dove l'arrestato travisato con una mascherina ed un cappello con visiera, era entrato minacciando la titolare con una pistola alla presenza anche di una minore e portando via 70 euro. Ferito anche un uomo sopraggiunto in quel momento che era stato colpito dal 32enne con una bottiglia.

Gli investigatori, grazie agli elementi raccolti, già dal giorno successivo avevano avuto forti sospetti su un individuo in particolare, dando immediatamente inizio alle ricerche, che in 24 ore permettevano di rintracciarlo in questo centro cittadino e procedere agli accertamenti del caso. Durante il controllo aveva addosso una pistola giocattolo senza tappo rosso, ed erano stati rivenuti anche degli abiti analoghi a quelli indossati dall’autore della rapina notando anche che l’auto a bordo della quale il rapinatore era giunto in prossimità del locale era uguale a quella utilizzata dal sospettato. L'uomo era stato denunciato per rapina a mano armata, lesioni, e inosservanza del foglio di via.

Inoltre, l’auto alla cui guida veniva trovato il sospettato risultava priva di assicurazione, per cui si procedeva al sequestro amministrativo. Il Pm analizzando tutti gli elementi ha richiesto la misura cautelare in carcere, accolta dal Gip.