Nel bagagliaio dell'auto in sosta in via Tiburtina Valeria numerosi arnesi da scasso, denunciato il proprietario

La polizia ha denunciato a Pescara un uomo di 45 anni nella serata di mercoledì 5 luglio.

Il reato per il quale dovrà rispondere il 45enne è possesso ingiustificato di svariati oggetti atti allo scasso.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, gli agenti del reparto prevenzione crimine hanno intercettato, durante il pattugliamento svolto nei pressi di via Tiburtina Valeria, un’automobile in sosta con a bordo più persone.

I poliziotti hanno quindi deciso di procedere al controllo del veicolo e degli occupanti che si sarebbero mostrati insofferenti all’accertamento di polizia. Il controllo è stato esteso anche al bagagliaio della macchina, al termine del quale sarebbero stati rinvenuti oggetti atti allo scasso subito sottoposti a sequestro. Il proprietario del veicolo è stato deferito all’autorità giudiziaria e tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.