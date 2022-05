Avevano in auto arnesi da scasso, nei guai due uomini dopo un controllo della polizia

Sono due gli uomini denunciati in stato di libertà dalla polizia dopo un controllo stradale eseguito a Pescara ieri mattina, mercoledì 11 maggio.

L'automobile sulla quale viaggiavano i due uomini, originari della Campania, ha destato i sospetti della polizia.

Gli occupanti, dai primi accertamenti, sono risultati essere già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, particolare che ha fatto insorgere nei poliziotti la convinzione di dover procedere a un controllo più approfondito.

L’intuizione degli agenti ha consentito di accertare che nel veicolo vi fossero diversi arnesi atti allo scasso, per il possesso dei quali i due soggetti non avrebbero fornuto una valida giustificazione. Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro e i due uomini deferiti all’autorità giudiziaria.