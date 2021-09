Ai domiciliari per armi illegali evade per andare al bar: due arresti in pochi giorni per un uomo di Abbateggio

L'uomo era stato arrestato prima per possesso illegale di armi e munizioni nella sua abitazione, e poi per aver violato la misura degli arresti domiciliari

Un uomo di Abbateggio è stato arrestato due volte nel giro di pochi giorni dai carabinieri della compagnia di Popoli. Il primo arresto è avvenuto sabato sera, quando a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri della stazione di San Valentino in A.C., sono state trovate armi e munizioni da guerra detenute illecitamente. In cantina infatti nascondeva: un fucile marca mannlicher modello 188-90 calibro 8x52 mm; 5 cartucce cal. 7,62 mm nato; 199 cartucce cal. 12; una baionetta.

Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per lunedì, ma domenica sera l'uomo ha violato la misura ed è stato sorpreso in un bar della zona dagli stessi militari che lo avevano arrestato. Per lui sono scattate nuovamente le manette e nell'udienza di convalida che si è tenuta ieri il giudica ha deciso per l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.