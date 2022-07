Pescara piange Arcadio Damiani, ex primario di senologia e noto radiologo

È morto all'età di 68 anni Arcadio Damiani, ex direttore del reparto di Senologia dell'ospedale di Pescara, e noto radiologo. Damiani, molto conosciuto in città e in Abruzzo, è deceduto a Perugia. Attualmente era in pensione ma aveva lavorato ad Atri ed anche nel distretto sanitario di Pescara Nord. Medico radiologo, era molto stimato da colleghi e pazienti che lo hanno sempre considerato un professionista umano e competente. Ha collaborato anche con un centro diagnostico di Collecorvino ed aveva studi a Montesilvano e e Pescara.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, fra cui quello del dirigente medico ed oculista dell'ospedale Santo Spirito Renato Marroncelli:

"Ovunque tu sia spero che tu sia felice, grande amico grande medico grande uomo. Ciao Arcadio Damiani"