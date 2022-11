Arbitro salva la vita a un giovane calciatore

Un arbitro montesilvanese, Marco Gravina, ieri a Spoltore ha salvato la vita a un giovane calciatore. Lo riporta Spoltore Notizie, spiegando che durante la partita tra i padroni di casa e il Sambuceto, valida per il campionato regionale under 17, lo spoltorese Leonardo Meletti è caduto rovinosamente a terra dopo uno scontro di gioco con un avversario.

A quel punto il direttore di gara ha fermato il match ed è andato a soccorrere Meletti, aprendogli la bocca e tirandogli fuori la lingua mentre entravano in campo anche i tecnici dello Spoltore, Marco Chiacchiaretta e Luca Febo, per aiutare Gravina in quei concitati momenti. Pochi secondi dopo, fortunatamente, Meletti ha ricominciato a respirare.

“Il ragazzo è caduto per terra in preda alle convulsioni, e non respirava”, ha riferito a Spoltore Notizie Francesco Di Censo dell’Aia Pescara. “Marco è stato bravissimo, gli ha estratto la lingua per evitare che soffocasse. Non poteva essere diversamente. Lui è una persona speciale, un ragazzo altruista. Sono orgoglioso di questo gesto, che rappresenta il nostro spirito di servizio. Ci sporchiamo le mani cercando di risolvere il problema”.