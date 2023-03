Usa un appartamento intestato a un prestanome per spacciare droga: arrestato dalla polizia

Nuova operazione antidroga della polizia di Pescara. Un 36enne pescarese, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile avevano concentrato l'attenzione sull'uomo che avrebbe affittato un appartamento diverso dal suo domicilio utilizzando un prestanome.

Ieri, dopo aver individuato l’immobile utilizzato come presunta sede dello spaccio, la squadra mobile si è appostata nei pressi e, dopo un pò ha notato l’uomo che entrava ed usciva dall’immobile. Immediatamente controllato, lo stesso è stato trovato in possesso delle chiavi per accedere all’appartamento che è stato perquisito: al suo interno era stata allestita, nella cucina, una vera e propria postazione per preparare gli stupefacenti, dove sono stati trovati 28 grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 2.300 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato. L'uomo si trova attualmente nel carcere di Lanciano.