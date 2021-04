Mette in affitto un appartamento ma viene truffata da una coppia, una dei 2 è una donna di Pescara: denunciata

Vittima della truffa una 25enne di Favara in provincia di Agrigento che sarebbe stata raggirata da una pescarese di 38 anni e da suo complice, un uomo di Napoli di 34 anni

Aveva messo in affitto un appartamento ma è stata truffata da una coppia formata da una donna di 38 anni di Pescara e un uomo di 34 anni di Napoli.

A essere truffata è stata una ragazza di 25 anni di Favara, in provincia di Agrigento, che ha perso mille euro, come riferisce Agrigentonotizie.

Per questa ragione, i carabinieri della Tenenza di Favara hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, la 38enne e il 34enne.

I due sono riusciti a raggirare la ragazza facendole credere di essere interessati a prendere in affitto un appartamento di sua proprietà. Tramite i codici forniti del bancomat, la coppia, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, è riuscita ad appropriarsi di mille euro della giovane. Invece di versare quella che, per la giovane che voleva affittare la casa, avrebbe dovuto essere la caparra, i due hanno prelevato quanto la ragazza aveva sul bancomat. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei due presunti truffatori attraverso verifiche con gli istituti bancari, ma anche grazie alle registrazioni delle utenze telefoniche utilizzate da entrambi. Adesso dovranno rispondere dell'accusa di truffa.