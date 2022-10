Appalti sanità, sono 35 gli indagati: 26 persone e 9 tra società e associazioni

Sono complessivamente 35 gli indagati (26 persone fisiche e 9 fra società e associazioni sportive) nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pescara sulle attività dell'imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli.

La vicenda, lo scorso 14 giugno, aveva visto l'applicazione di misure cautelari per 5 dei personaggi coinvolti.

Oltre a Marinelli finirono ai domiciliari il suo factotum Graziano Canonico, la dirigente della Asl di Pescara, Tiziana Petrella, il funzionario Asl, Antonio Verna e l'imprenditore Fabio Tonelli. Ne dà notizia la stampa locale abruzzese, come riferisce l'Ansa.

Tra gli indagati risulterebbero anche il presidente del consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e l'ex sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli. Per tutti coloro che sono coinvolti è bene ricordare che vale il principio della presunzione d'innocenza visto che l'essere indagati equivale solo a essere informati dell'inchiesta in corso. Si parla di 5 gare "che sarebbero state 'pilotate' per oltre 35 milioni". I reati sono, a vario titolo, turbata libertà degli incanti, corruzione, evasione fiscale.