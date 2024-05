Lo fermano per un controllo e si accorgono che è in stato confusionale: pensionato soccorso dalla guardia di finanza

Lo avevano fermato per un controllo al casello autostradale di Basciano, ma quando si sono accorti che l'anziano era in evidente stato confusionale si sono occupati di lui assicurandosi che tornasse a casa sano e salvo.

Un gesto di vicinanza e solidarietà quello dei militari di una pattuglia del nucleo mobile della guardia di finanza. Fermato il pensionato hanno notato che qualcosa non andava. Parlando con lui e mettendolo a suo agio hanno prontamente contattato i familiari residenti in un'altra regione e contemporaneamente accompagnato l'anziano in caserma dove gli operatori del 118, nel frattempo allertato, hanno proceduto con tutti gli accertamenti sanitari.

Constatato il buon stato di salute, il pensionato è stato affidato al figlio che lo ha riportato a casa. L'occasione per la guardia di finanza per sottolineare la professionalità e la sensibilità dimostrata dai militari nei confronti di una persona in evidente condizione di fragilità.