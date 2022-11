L'amico non risponde al telefono e allerta la polizia locale: è stato salvato così un 75enne di Caprara

Una storia a lieto fine quella che arriva da Caprara. Grazie all'attenzione di un amico e l'intervento della polizia locale, i vigili del fuoco e il 118 è stato soccorso un uomo di 75 anni che si è sentito male e che, vivendo solo, non era riuscito ad allertare nessuno.

A farlo questa mattina intorno alle 10.20 è stato un suo amico che non avendo notizie dell'uomo dopo che la sera prima si era sentito poco bene. Era stato anche visitato dai sanitari, ma il ricovero non si era reso necessario. Il silenzio dell'uomo però ha allarmato l'amico che dopo aver tentato inutilmente di chiamarlo ha allertato la polizia municipale di Spoltore guidata dal comandante Panfilo D'Orazio. Immediato l'arrivo davanti all'appartamento del 75enne.

Sebbene all'esterno sono riusciti ad individuarlo: era a terra accanto lucido, ma dolorante e non in grado di muoversi. Sono stati quindi allertati i vigili del fuoco che, come si vede nella foto, hanno forzato uno degli ingressi dell'abitazione, mentre fuori ad attendere c'era l'ambulanza che lo ha subito trasportato al pronto soccorso di Pescara.