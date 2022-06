Pitbull lasciato libero prima fa cadere il padrone e poi morde il suo cane, paura in via Rigopiano

L'anziano padrone viene fatto cadere e il suo cane, un meticcio di taglia medio piccola di 12 chili, viene aggredito e morso da un pitbull lasciato libero di girare senza guinzaglio.

Questa la brutta disavventura vissuta da un uomo di quasi 80 anni in via Rigopiano all'incrocio con via Passo della Portella (dove ci sono le case popolari) che questa mattina era uscito per la solita passeggiata con il cane della figlia.

Proprio la figlia, giunta subito dopo sul posto racconta quei momenti di paura vissuti dall'uomo e dal cane: «All'incrocio tra via Rigopiano e via Passo della Portella c'era un pitbull sciolto nel piazzale che mio padre aveva già notato e per questo motivo ha provato ad allungare il passo per tornare verso casa. Ma il cane li ha bloccati all'angolo della strada, dove ci sono le scale per salire nel piazzale. Ha prima fatto cadere mio padre e poi ha morso all'ano il cane, che per fortuna dopo un po' è riuscito a divincolarsi e a scappare. È stato operato dal veterinario per la ricostruzione della parte e ora dovrà essere curato per scongiurare il pericolo di infezione. Il padrone del cane ha detto a mio padre di non correre altrimenti gli sarebbe corso dietro. Aveva solo una corda con la quale riprenderlo». L'uomo che portava il cane ha invece subìto un'escoriazione al gomito.

Poi la donna conclude: «Non è la prima volta che succede una cosa del genere, il cane è stato visto già altre volte. Non sappiamo con certezza di chi possa essere questo pitbull. Serve maggiore sicurezza in questa zona».

Sono stati chiamati gli agenti della polizia municipale che sono intervenuti sul posto e che si stanno occupando della vicenda insieme ai carabinieri.