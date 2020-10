Anziano ricoverato si allontana dall'ospedale, ritrovato in via Tiburtina dopo ore di apprensione

Un paio d'ore di apprensione a Pescara mercoledì pomeriggio dopo che un anziano ricoverato si è improvvisamente allontanato dall'ospedale facendo perdere le sue tracce.

L'uomo, di 75 anni, era ricoverato nel reparto di Chirurgia e intorno alle 18 sarebbe uscito dalla struttura sanitaria.

A lanciare l'allarme è stato il figlio che si è rivolto al 113.

La polizia si è così messa alla ricerca del 75enne uscito dal nosocomio in ciabatte e pigiama. Il ritrovamento verso le ore 20 in via Tiburtina con l'anziano che è stato riportato allo "Spirito Santo".