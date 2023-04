Anziano aggredito e colpito con i pugni in via Nicola Fabrizi da un giovane

Aggressione in pieno centro a Pescara lunedì mattina (3 aprile) in via Nicola Fabrizi dove un anziano di 88 anni è stato preso a pugni da un giovane.

Ancora ignoti i motivi che hanno portato alla violenza alla luce del giorno e davanti a diversi testimoni.

Testimoni che poi sono stati ascoltati dalla polizia intervenuta sul posto e che si occupa delle indagini utili a fare chiarezza sulla vicenda.

L'88enne, che si stava recando dal suo medico di famiglia in compagnia del suo cagnolino, sarebbe stato aggredito senza un apparente motivo da un giovane sui 30 anni nella zona dei portici. A causa dei colpi ricevuti la vittima ha riportato ematomi al volto. L'aggressore si è fermato solo dopo l'intervento di una ragazza (avrebbe provato a colpire anche lei) per poi fuggire in direzione sud. Gli agenti della squadra volante hanno avviato le ricerche dell'aggressore mentre per l'anziano si sono rese necessarie le cure dei soccorritori del 118.