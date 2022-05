Anziana vittima della truffa del "finto" nipote che le sfila 500 euro, bancomat e oro: giovane individuato e arrestato

È un ragazzo di 26 anni di Napoli il "finto" nipote di un'anziana di Pescara caduta vittima di una truffa.

Lo schema è quello ormai conosciuto: il solito nipote che chiama la nonna, e lei ci crede, perché come dirà ai carabinieri intervenuti, “aveva la stessa voce di mio nipote”, mi chiamava “nonna, nonna, ho bisogno di soldi, mi devi dare molti soldi” le ha detto, perché altrimenti il fantomatico nipote, che si era messo in un guaio, avrebbe rischiato una denuncia.

Il finto nipote quindi ha dato istruzioni alla nonna di mettere il denaro, il bancomat e l’oro che aveva nella sua disponibilità in un sacchetto poiché di li a poco sarebbe arrivato un postino a prelevare il tutto.

La nonna ha risposto facendo presente di non avere oro poiché glielo avevano rubato un po' di tempo fa, eccetto la fede nuziale e una catenina che portava al collo. Dopo circa 10 minuti si è presentato davanti all’abitazione, un giovane, con accento napoletano, a ritirare il bottino. L’anziana donna aveva in casa solo 500 euro, ma per l’emissario non erano sufficienti, “sono pochi” le ha detto. Non contento, lo sconosciuto le ha chiesto se nel sacchetto avesse messo anche il codice segreto del bancomat che la malcapitata puntualmente ha fornito successivamente al telefono. Infatti l’anziana donna è stata di nuovo contattata al telefono sia sull’utenza telefonica fissa e che su quella mobile, al fine di tenere impegnate le linee a sua disposizione e quindi di impedirle di chiamare qualcuno. Il giovane quindi è uscito di casa con l’accordo che sarebbe poi ritornato nel pomeriggio a prelevare altro denaro. Poco dopo, la donna, è stata quindi ricontattata al telefono, ma questo è stato fatale al 26enne napoletano, perché nel frattempo la vittima, che si era insospettita aveva chiamato i carabinieri che sono intervenuti tempestivamente mentre il soggetto stava ancora parlando al cellulare con la donna. L’uomo è stato quindi trovato con tutto il bottino indosso, compresi il bancomat e gli oggetti in oro.

L’uomo è stato per questo motivo tratto in arresto dai militari della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pescara con l’accusa di truffa aggravata ai danni di persona anziana e su disposizione della competente autorità giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato nella mattinata di domani.