Anziana trovata morta in casa dal marito: si è tolta la vita

Sul posto, oltre ai carabinieri del Nor di Pescara, anche il medico legale. Il fatto, in base a una prima ricostruzione, si sarebbe verificato oggi tra le 15.30 e le 16.30

Un’anziana di 82 anni è stata trovata morta oggi pomeriggio nel suo appartamento in via Monte Gabbia. È stato il marito a fare la macabra scoperta, una volta rientrato nell'abitazione. Come riferiscono i carabinieri, si tratta di un suicidio per impiccaggione: la donna, che non soffriva di malattie e non aveva mai manifestato alcuna intenzione di togliersi la vita, per attuare il tragico gesto ha utilizzato la cinghia della tapparella della finestra della cucina.

Il fatto, in base a una prima ricostruzione, si sarebbe verificato tra le 15.30 e le 16.30 odierne. Sotto shock il marito, che una volta rincasato ha notato la scala che solitamente teneva in garage, rinvenendo subito dopo il corpo esanime della moglie. Sul posto, oltre ai militari del Nor di Pescara, anche il medico legale.