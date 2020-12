Anziana scompare a Pescara nel giorno della vigilia di Natale: ritrovata dalla polizia

Si conclude a lieto fine un intervento eseguito dalla polizia di Pescara nel giorno della vigilia di Natale. Un'anziana di 89 anni, infatti, era scomparsa dopo essersi allontanata dall'auto della figlia. La figlia si era allontanata dal veicolo per qualche minuto per necessità, e l'anziana in un momento di disorientamento è scesa dal mezzo facendo perdere le sue tracce.

A quel punto la famiglia ha chiesto aiuto alla polizia che ha diramato, tramite la sala operativa della questura, la richiesta a tutte le volanti e così dopo qualche ora la donna è stata ritrovata in perfetta salute. La squadra volante l'ha riaccompagnata a casa dove ha potuto riabbracciare la figlia.