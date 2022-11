Ore di apprensione per un'anziana: si perde davanti all'ospedale, ritrovata dai carabinieri vicino alla basilica dei Sette Dolori

Ore di apprensione nella mattinata di ieri 11 novembre a Pescara per la scomparsa di un'anziana di 89 anni. I carabinieri della compagnia di Pescara, infatti, avevano avviato le ricerche dopo l'allarme ricevuto dalla figlia. L'anziana infatti si trovava in auto con la figlia che l'aveva fatta scendere davanti all'ingresso dell'ospedale civile per poi andare a parcheggiare la vettura. Al suo ritorno, però, la donna non ha trovato più la madre nel posto dove l'aveva lasciata avvisando i militari, intervenuti sul posto verso le 8.

Le prime ricerche sono state condotte all'interno del pronto soccorso e nell'ospedale, senza però riuscire a rintracciare l'anziana. Una seconda pattuglia è arrivata sul posto ed ha controllato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate, che mostravano come l'89enne, malata di Alzheimer, si era spostata a piedi seguendo la vettura. Le ricerche sono state estese alle abitazioni limitrofe, oltre che nella stazione ferroviaria e nel terminal bus, ma anche in questo caso senza alcun riscontro.

Alle 11,30, una pattuglia si è accorta di una signora ferma vicino alla basilica della Madonna dei Sette Dolori in stato confusionale ma in buone condizioni di salute. Dopo essere stata avvicinata, è stata rassicurata e condotta in caserma in attesa dell'arrivo della figlia dove è stata anche rifocillata e fatta rilassare. La donna, al suo arrivo, ha ringraziato i militari per essere riusciti a ritrovarla.