Lutto a di Città Sant'Angelo per la scomparsa di Annarita Gobeo, psicoterapeuta molto stimata

Comunità di Città Sant’Angelo in lutto per la prematura scomparsa di Annarita Gobeo, 54 anni, psicoterapeuta. Rimasta vedova da un po’ di tempo, lascia la sorella Mirella e i nipoti Mattia e Samuele. E’ morta nella sua abitazione di Città Sant’Angelo.

I funerali si svolgeranno sabato 11 maggio, alle 10, nella chiesa di Sant’Agostino, a Marina di Città Sant’Angelo, muovendo dall’obitorio dell’ospedale civile di Pescara.

La sua assenza lascia un vuoto in città. “Siamo rimasti profondamente colpiti dalla morte improvvisa della giovane donna, molto amata e stimata da tutti coloro che la conoscevano. A nome dell’intera cittadinanza mi stringo al dolore dei famigliari”, dice il sindaco Matteo Perazzetti.

Una sua cara amica racconta: “Annarita era una persona speciale. L’ho conosciuta alcuni anni fa in una comunità di preghiera e siamo subito entrate in sintonia. Una professionista impeccabile e una persona eccezionale. Mi ha sempre aiutata nei momenti di difficoltà e aveva una parola di conforto in ogni occasione. La fede che aveva l’ha sostenuta nei momenti più difficili. Ho ricordi bellissimi con lei, le nostre chiacchierate, le vacanze insieme. Resterà per sempre una mia grande amica”.