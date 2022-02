Ritrovato un anello con pietra a forma di cuore vicino alle Poste centrali, si cerca la proprietaria

Un anello di colore argento, probabilmente in oro bianco, con una pietra a forma di cuore è stato ritrovato lo scorso 24 gennaio nelle vicinanze dell'ufficio centrale delle Poste in corso Vittorio Emanuele II all'incrocio con via Ravenna a Pescara.

Un cittadino, dopo aver ritrovato il prezioso, l'ha consegnato alla polizia municipale.

L'anello è attualmente nella sede del Comando in via del Circuito dove è visibile. Si cerca chi l'ha smarrito e chi volesse reclamare la proprietà dell'anello può contattare il comando al numero 08537371.