Il capitano di fregata Andrea Chenda è il nuovo comandante della base aeromobili guardia costiera

Passaggio di consegne alla base aeromobili guardia costiera di Pescara.

È prevista il prossimo 31 marzo alle ore 10, nella sede della base aeromobili, nucleo aereo e sezione volo elicotteri guardia costiera, la cerimonia del “passaggio delle consegne” tra comandanti.

A cedere il comando, dopo poco più di due anni e mezzo trascorsi nella nostra città, il capitano di vascello Roberto D’Arrigo destinato a Roma, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per assumere un incarico in seno al III Reparto “Piani e Operazioni”.

Dal Comando generale delle capitanerie di porto proviene il comandante designato, il capitano di fregata Andrea Chenda, pilota e istruttore impiegato sulla linea Atr42Mp in dotazione alla guardia costiera e che ha già prestato servizio, in passato, nel reparto di volo pescarese in qualità di comandante in seconda. La cerimonia sarà presieduta dal direttore marittimo di Pescara, capitano di vascello Fabrizio Giovannone.

ll capitano di fregata Chenda è nato a Trieste il 30 settembre del 1971 ed è in servizio nel Corpo delle capitanerie di porto dal 1991. Dopo aver frequentato l’85° corso per allievi ufficiali di complemento nell’accademia navale di Livorno, conseguita la nomina a ufficiale, viene destinato alla direzione del genio militare per la Marina di Venezia. In data 1 aprile 2023 assumerà il comando della base aeromobili – nucleo aereo e sezione volo elicotteri guardia costiera di Pescara.