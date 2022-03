La giovane Anastasia fuggita da Kiev e arrivata a Pescara, la sua storia raccontata da Tgcom 24 [VIDEO]

Tgcom 24, con un servizio di Remo Croci, racconta la storia di Anastasia che è fuggita dalla guerra in Ucraina riuscendo a raggiungere Pescara dove si è ricongiunta con il suo compagno italiano.

Ha temuto per la sua vita durante i primi giorni di bombardamenti a Kiev.

Anastasia, 25 anni, giovane designer ucraina, è legata sentimentalmente a un manager italiano. Dopo alcuni giorni passati nella metropolitana trasformata in rifugio, è riuscita a mettersi in salvo. Ora i due fidanzati sono a Pescara, attraverso una onlus che hanno creato daranno aiuto a chi è rimasto in Ucraina. La sua preoccupazione ora è quella di non poter rivedere i suoi genitori rimasti nella capitale ucraina.

A questo link il servizio completo: https://www.tgcom24.mediaset.it/2022/video/fuggita-da-kiev-a-pescara-la-storia-di-anastasya_47173738-02k.shtml