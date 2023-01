"Lo status detentivo ordinario, anche in regime di alta sicurezza, non consente di contrastare adeguatamente l'elevato rischio di comportamenti orientati all'esercizio da parte di Alfredo Cospito del suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di appartenenza": questo quanto scritto dai giudici del tribunale di Sorveglianza di Roma nell’ordinanza con cui gli hanno confermato il 41bis.

Una manifestazione non annunciata per la quale ora gli organizzatori rischiano la denuncia. Sul posto sono intervenute la celere della polizia e i carabinieri reduci dal servizio di controllo pubblico per ia partita Pescara-Latina tenutasi allo stadio Adriatico.

Manifestazione degli Anarchici in piazza Garibaldi per chiedere lo stop al 41 bis cui è stato sottoposto l'anarchico Alfredo Cospito, attualmente detenuto nel carcere di Sassari e che da due mesi sta facendo lo sciopero della fame. A dare la notizia è l'agenzia Ansa.

Manifestazione non autorizzata degli Anarchici in piazza Garibaldi per chiedere lo stop del 41bis per Alfredo Cospito [FOTO]