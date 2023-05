Alunna di 13 anni precipita dalla finestra al secondo piano di una scuola [FOTO]

Una alunna di 13 anni è precipitata dalla finestra della scuola 11 Febbrario 1944 di via Strada Colle Pineta a Pescara che attualmente ospita i ragazzi della scuola media Antonelli.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 9:30 di martedì 9 maggio.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la 13enne in codice rosso in ospedale con un'autoambulanza dopo averla stabilizzata sul posto. Sarebbe, in base alle prima informazioni, grave.

L'alunna giaceva sull'asfalto nel piazzale del plesso scolastico a pochi metri di distanza dal cancello di ingresso. Sono intervenuti anche carabinieri e polizia e quest'ultima si occupa degli accertamenti utili a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. La polizia scientifica ha eseguito i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento