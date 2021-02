Fanno un volo di 70 metri dal monte Velino: salvati dai soccorritori che stavano partecipando ai funerali dei 4 escursionisti

Nuovo intervento di soccorso del personale Cnsas abruzzese sul Monte Velino. Mentre erano in corso i funerali dei quattro escursionisti i cui corpi sono stati ritrovati dopo oltre un mese di ricerche, gli operatori che stavano dando l'ultimo saluto ai deceduti sono stati chiamati per un intervento d'urgenza per salvare due alpinisti bloccati dopo un volo di 70 metri. La squadra di Avezzano è così salita sul monte Velino per salvare i due 22enni che si trovavano sul versante del monte Rozza per l'arrampicata.

Tuttavia mentre erano tra monte Rozza e monte Felice, a quota 2.000 metri, nella fase di discesa, i due alpinisti che erano sprovvisti di ramponi, hanno fatto fatica ad affrontare il manto nevoso e sono volati giù lungo la scarpata per 70 metri.

I due, sotto shock e in difficoltà, hanno allertato il 118, che ha immediatamente attivato il soccorso alpino, così alcuni tecnici hanno lasciato il funerale in corso nella cattedrale di Avezzano e si sono recati sul luogo dell’incidente a bordo dell’elicottero del 118 dell'Aquila. I giovani erano miracolosamente illesi e sono stati riportati ad Avezzano. Il presidente regionale Perilli: