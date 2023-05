Nuovo incidente in montagna, due alpinisti precipitano da una parete del Corno Piccolo e muoiono

Nuovo incidente in montagna, sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso, dove alcuni alpinisti in cordata sarebbero precipitati lungo una parete.

Ad avere la peggio a causa della caduta sarebbero state due persone, come riporta Ansa Abruzzo.

Sul posto stanno intervenendo le squadre del soccorso alpino (Cnsas), con squadre in movimento dai versanti aquilano e teramano, e un elicottero del 118 decollato da Pescara.

Le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli nel campo base di Prati di Tivo. L'incidente sarebbe avvenuto sulla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli, sopra ai Prati di Tivo. A lanciare l'allarme sarebbero stati altri due alpinisti impegnati su un'altra via.

Notizia in aggiornamento