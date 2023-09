Alpinista perde appiglio e precipita per 10 metri sul Corno Piccolo [VIDEO]

Intervento dell'elicottero decollato dall'Aquila del soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo sulla parete est del Corno Piccolo per un alpinista toscano precipitato per 10 metri dopo aver perso un appiglio.

Una volta arrivati al termine della via alpinistica e mentre traversavano per scendere lungo la ferrata Danesi, uno dei due alpinisti ha perso un appiglio ed è precipitato per circa 10 metri.

Considerato il forte vento in quota e l’imminente scadenza delle effemeridi, il tecnico di elisoccorso ha richiesto il supporto delle squadre della stazione di Teramo del soccorso alpino e speleologico Abruzzo, qualora le condizioni fossero state proibitive per il recupero con l’elicottero.

Una volta giunto sul posto, il tecnico di elisoccorso è stato verricellato e ha provveduto a una rapida evacuazione dei due, consegnando il compagno illeso ai tecnici teramani presso la piazzola di Prati di Tivo e trasportando l’infortunato nell’ospedale dell’Aquila.