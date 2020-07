Un alpinista cade dalla cordata e si ferisce sul Gran Sasso e 2 escursionisti recuperati con il verricello [FOTO-VIDEO]

Doppio intervento di soccorso sulle montagne abruzzesi da parte del Cnsas (soccorso alpino e speleologico) nella giornata di oggi, sabato 18 luglio.

Nonostante il tempo non fosse ideale per arrampicate ed escursioni non sono mancati gli incidenti.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti intorno alle ore 13 sulla parete Nord del Corno Piccolo sul Gran Sasso, per prestare soccorso a un alpinista umbro. L’uomo, primo di cordata, intorno ai 2400 metri sul livello del marer, è volato dal secondo tiro di corda, riportando un infortunio alla caviglia. Stava arrampicando sul noto itinerario alpinistico denominato “Spigolo di Paoletto”. Una squadra di soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico lo ha raggiunto sul luogo dell'incidente e lo ha calato alla base della parete, dove è stato poi imbarcato sull'elicottero del 118 per l'immediato trasporto all'ospedale dell'Aquila. I soccorritori hanno poi provveduto a condurre i compagni di cordata fino ai Prati di Tivo.

Sempre l’elicottero del 118 dell'Aquila è poi volato sul monte Brancastello dove due escursionisti beneventani, moglie e marito, in difficoltà durante la discesa per via del maltempo e della nebbia, sono stati individuati e recuperati per mezzo del verricello e del triangolo di evacuazione. Spaventati ma in buone condizioni di salute sono stati condotti ai piedi della montagna.

