Allerta rossa ovvero criticità elevata per rischio valanghe in montagna nella nostra regione.

Come informa il centro funzionale d'Abruzzo, tenuto conto del bollettino valanghe emesso dal servizio Meteomont dell’Arma dei carabinieri.

Questo quanto viene comunicato per la giornata odierna, martedì 1 marzo: Criticità elevata/allerta rossa per rischio valanghe su Gran Sasso est e Majella; Criticità moderata/allerta arancione per rischio valanghe su Gran Sasso ovest e Parco Nazionale d'Abruzzo; Criticità ordinaria/allerta gialla per rischio valanghe su Velino-Sirente.

Si invitano i Comuni delle meteonivozone in cui è prevista criticità, a prestare particolare attenzione alle aree antropizzate interessate da innevamento.