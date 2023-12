Allarme bomba alla stazione di Civitanova Marche: circolazione interrotta anche in Abruzzo e tanti disagi

Cancellazioni e ritardi per il ritrovamento di due valige sospette nella stazione di Civitanova Marche che hanno fatto scattare l'allarme bomba. Le due borse erano sistemate all'altezza di un binario e così alle 10.45 è scattato l'allarme mandando letteralmente in tilt la circolazione ferroviaria che è stata completamente sospesa per l'alta velocità, gli intercity e i regionali.

Sul posto sono giunti gli artificieri con la stazione interdetta al pubblico.

Limitazioni e cancellazioni hanno fatto accumulare ritardi di diverse ore come nel caso dell'Intercity 609 delle ore 14 da Bologna Centrale per Lecce che si sarebbe dovuto fermare a Giulianova, Pescara e Vasto San Salvo. Consigliato da Trenitalia per i passeggeri l'Iintercity 611 Bologna Centrale (16:00)- Bari Centrale alle (23:11), che proseguirà fino a Lecce visti i problemi registrati. Alcuni dei treni coinvolti nella sospensione della circolazione in mattinata hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 190 minuti.

Dalle 13.50 la circolazione è gradualmente ripresa tornando regolare intorno alle 15, ma con tutti gli inevitabili disagi. Qui tutte le informazioni.

Questi i treni ad alta velocità e intercity fermi:

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25)

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58)

• FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08)

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27)

• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54)

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

• FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55)

• IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51)