Bocconi avvelenati vicino al campo sportivo di Città Sant'Angelo: gli Animalisti volontari lanciano l'allarme

Allarme esche avvelenate nella zona del campo sportivo di Città Sant'Angelo. Un grosso pezzo di carne ricoperto di metaldeide è stato rinvenuto nella zona come si vede dalla foto condivisa sul profilo social degli Animalisti volontari a seguito di una segnalazione. Come conferma la presidente Marialuisa D'Olimpio non sarebbe la prima volta che nel quartiere popolare vengono rinvenute esche simili. Un gesto di pura crudeltà sottolinea, dato che lì i gatti essendoci una colonia felina registrata, sono tutti sterilizzati.

Un pericolo non solo per loro, ma anche per i cani e i gatti di proprietà oltre che per tutte le altre specie animali presenti: dagli uccelli alle volpi. Chi li ha trovati annuncia la denuncia. In questi casi spiega ancora la presidente dell'associazione, viene allertata la polizia municipale che a sua volta deve avvisare la Asl e rimuovere i bocconi avvelenati con lo zoo profilattico chiamato poi ad esaminare il tipo di veleno.

In questo caso, conclude, è evidente che si tratta di metaldeide, un lumachicida che causa una morte lenta e dolorosissima. L'appello è a prestare attenzione per i propri animali domestici.