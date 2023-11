Seminterrato del liceo classico allagato: ancora a lavoro i vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo

Ancora a lavoro i vigili del fuoco dopo i danni causati dal maltempo che si è abbattuto sulla città tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre. In corso le ultime verifiche, una decina in tutto, per le infiltrazioni segnalate e registrate con la situazione che è ormai sotto controllo. Tra gli ultimi interventi fatti quello al liceo classico Gabriele d'Annunzio di vi Venezia dove la sera di giovedì 23 novembre i vigili del fuoco sono intervenuti per “svuotare” il seminterrato dell'istituto invaso dall'acqua.

Un'operazione che ha richiesto diverse ore, ma che non ha avuto alcuna conseguenza dato che le lezioni la mattina si sono svolte regolarmente e che in quegli spazi, spiega la dirigente scolastica Antonella Sanvitale, non era custodito nulla e dunque niente è andato perduto.

Nelle prossime ore l'Abruzzo sarà interessato, come riferito dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo da una perturbazione artica che porterà piogge e temporali anche a Pescara, con neve prevista anche a bassa quota.