Morto Alessandro Ippolito, lutto per il conosciuto assicuratore

Lutto sia a Pescara che a San Giovanni Teatino per la scomparsa del conosciuto e stimato assicuratore Alessandro Ippolito.

Ippolito aveva 60 anni ed è venuto a mancare oggi, venerdì 16 settembre.

Era ricoverato nella clinica Pierangeli a causa di una malattia che lo affliggeva da qualche tempo.

È stato assicuratore della compagnia Generali di San Giovanni Teatino per diversi decenni e avrebbe dovuto aprire una nuova agenzia con Mediass in via Nicola Fabrizi ma purtroppo non ha fatto in tempo. «Era un mio carissimo amico di infanzia», ricorda Giuliano Diodati, amministratore unico di Pescara Energia, «era una persona sempre solare, sorridente e disponibile. È un enorme dolore la sua scomparsa, adesso potrà riposare dopo aver lottato come un leone».

L'ultimo saluto a Ippolito verrà dato con i funerali che saranno celebrati, come da sua volontà, nella chiesa di San Rocco a San Giovanni Teatino domenica 18 settembre alle ore 16.