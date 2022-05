Morto Alessandro Guidotti, lutto per la scomparsa dello stimato medico

È morto Alessandro Guidotti, stimato medico responsabile del servizio di Radiologia della casa di cura Pierangeli di Pescara.

Guidotti aveva 65 anni e lascia la moglie Vera e le figlie Elisa, Laura ed Eleonora.

La camera ardente è stata allestita nella casa di cura Pierangeli.

Mentre i funerali avranno luogo oggi, lunedì 16 maggio, alle ore 17, nella parrocchia visitazione Della Beata Vergine Maria in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Guidotti si era laureato in Medicina e Chirurgia nell’università G.d’Annunzio di Chieti nel 1982, e aveva conseguito la Specializzazione in Cardiologia sempre nell'ateneo teatino nel 1988. Nel 1993 ottenne una seconda Specializzazione in Radiologia, sempre a Chieti. È stato in servizio nel reparto di Radiologia dell’ospedale Ss. Annunziata di Chieti dall’agosto 1992 al dicembre 2001, e dal dicembre 2001 è stato responsabile del servizio di Radiologia della casa di cura Pierangeli. È stato anche autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche italiane e internazionali; ha partecipato, anche come relatore o docente, a numerosi corsi e congressi in Italia e all’Estero. È stato socio della Società Italiana di Radiologia (Sirm) dal 1992. Numerosi i messaggi di cordoglio espressi da amici e conoscenti su Facebook dopo che si è diffusa la notizia del suo decesso.