Serve alcolici a una sedicenne: denunciato titolare di un bar in piazza Salotto

Il titolare dell'attività è stato sorpreso durante i controlli interforze scattati in centro per verificare il rispetto delle normative anti Covid

Ha servito alcolici ad una minorenne violando anche la normativa sulle restrizioni Covid per i locali. Per questo, il titolare di un bar in piazza Salotto è stato denunciato a seguito dei controlli interforze scattati ieri nella zona della movida in centro da parte della polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Oltre alla denuncia per aver violato l'articolo 689 del codice penale riguardante la somministrazione di alcolici ai minorenni, è stato sanzionato per non aver sospeso l'attività di ristorazione al banco prevista dall'ultimo dpcm del Governo per contrastare la diffusione del Covid. Per questo, è scattata la chiusura del bar per cinque giorni. La sedicenne è stata riaffidata ai genitori arrivati sul posto su segnalazione delle forze dell'ordine.