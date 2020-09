Albero si spezza per il vento forte e crolla sul marciapiede in via Italica [FOTO]

Un albero si è spezzato in via Italica a Pescara a causa del forte vento nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre.

Il tronco con tutta la chioma è crollato sul marciapiede senza, per fortuna, provocare conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato l'albero e messo in sicurezza l'area.

A causa del forte vento che sta soffiando oggi sul capoluogo adriatico sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco per gli alberi pericolanti sia nella nostra città che nelle aree interne della provincia.