Albero cade sul marciapiede in via Virgilio [FOTO]

Un albero è caduto sul marciapiede oggi, 28 aprile, in via Virgilio, occupando parte dello stesso passaggio pedonale. Del fatto è stato subito informato il vice sindaco di Pescara, Gianni Santilli, che è anche assessore comunale con delega al verde pubblico. Interpellato da IlPescara.it, Santilli ci fa sapere quanto segue:

"Ho già detto agli operai di andare a toglierlo. Hanno fatto il cumulo. Passerà quanto prima la società Ambiente spa a pulire tutto e a rimuovere i resti della pianta".

Non si sa per quale ragione specifica l'albero sia finito improvvisamente a terra, anche perché - a giudicare dall'effetto visivo - non sembra essere ammalorato. Ad ogni modo, annuncia Santilli, a breve verrà programmata la sua ripiantumazione.